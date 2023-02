Gran Hermano le prohibió a Maxi asistir al Monumental para ver a River por un insólito motivo

Mientras se filmaba en su casa con la camiseta de River, Maxi reveló: "Estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión que iba a ser un sueño para mí ". Esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que parece una injusticia para el cordobés.

"No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía. Estaba en el aire, feliz, y un par de horas antes me llaman para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato porque no entiendo cuánto les puede afectar que yo participe de esto", continuó.

Para finalizar, Maxi Guidici remarcó: "Eso firmamos cuando estábamos ilusionados con entrar al programa, pero no lo entiendo". Así, no pudo presenciar el partido de River Plate contra Arsenal y quedó a la expectativa de la culminación de su contrato con Telefe.

Una de las respuestas apuntó directamente contra los realities, ya que asegura que el accionar de este tipo de programas es igual en todos los casos. "Siempre pasa lo mismo, todos los reality son iguales. Y siempre estoy del lado de los participantes. La producción ata a los participantes por contrato durante meses y cuando no les sirven más los dejan tirados", aseguró uno de los televidentes.