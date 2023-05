Gran Hermano: la madre de Tomás Holder increpó en vivo a la protagonista del video íntimo

La charla se dio en vivo vivo a través de Mañanísima por Ciudad Magazine, en la cual Gordillo afirmó que tomó la viralización "bien, natural de jóvenes teniendo sexo". Pero enseguida postuló con firmeza "me sorprendió que si dos personas se filman, las dos tienen que estar de acuerdo en mostrarlo".

"Primero te quiero pedir disculpas si todo esto te afectó. No estaba en mi intención exponerlo de esta manera nunca", sostuvo La Tana intentando defenderse de la situación. Y agregó: "Por eso cuando hice la venta del video lo hice de manera cuidada, justamente para él".

En un momento la joven explicó que si bien el video duraba cuatro minutos y medio, el acto fue más extenso. "Perdón por conocerte así. Tomás me habló mucho de vos, te tiene en un pedestal", le dijo Fontana a La Tana.

Acto seguido, precisó que ambos "estábamos de acuerdo. De hecho, Tomás después me escribió y me dijo 'la gente nos ama, hagamos más'. Le encantó".

La reacción de la madre de Tomas Holder al ver el video íntimo de su hijo

Gisella Gordillo se expidió sobre el tema en el Show de Ulises Jaitt y le restó importancia a la circulación del clip en que se ve a su hijo teniendo relaciones sexuales, sin embargo señaló que lo que molestó fue que Tomás no sabía que el video se iba a viralizar.

"Me levanté a las 6 de la mañana, llevé a los nenes al colegio y me fui a laburar. No vi redes sociales ni nada, pero me escribió una seguidora diciéndome ‘Vos como mamá le tenés que enseñar a tu hijo que para ser famoso no se hacen esas cosas’. Yo dije ‘qué paso’ y me respondió ‘hay un video de tu hijo garch... con una mujer’", contó Gordillo.

La mujer dice que tomó la situación con humor. "Lo felicito, qué sé yo. No lo vi, pero me mandaron un par de fotos. Me cagué de risa”. Sin embargo el entrevistador le retrucó que los padres no están preparados para ver un video intimando, a lo que Gordillo respondió: "Lo que pasa es que para mí el sexo es algo tan natural y tan lindo, que yo a mis hijos los críe..."...

Interrumpida por su interlocutor, Jaitt fue más a fondo: "Pero te llega el video, ¿lo abrís?". "Si me llega, me cago de risa. No necesito ver a mi hijo teniendo sexo, tampoco la morbosidad. Pero después vi un par de fotos y me reí", indicó. "No me molestaría ver ni a mis hijos ni a nadie teniendo sexo, me parece algo normal", aclaró.

Pero insistió otra vez en la forma en que se viralizó el video: "Para mí las personas tienen que estar todas de acuerdo", opinó. "Yo tengo entendido que ella lo viralizó. (...) Tomás se cagó de risa, pero me dijo que no sabía que ella iba a hacer eso. Esto termina siendo bizarro, pero les viene bien. Es sexo...", cerró.