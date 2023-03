Gran Hermano 2022: la Tora y sus críticas "por detrás" a Romina

Más tarde, volvió a arremeter contra la exdiputada y la comparó con su contrincante, Alfa. "Nos quejábamos de él porque se hacía el dueño de la casa, pero tenemos otra dueña", dijo ante la escucha en silencio de Nacho y Rodo, molesta porque Romina le realizó un comentario por el consumo de cigarrillos.

Más tarde, en una de las habitaciones de la casa, Nacho se acercó a Lucila que se encontraba llorando en su cama. "No me estoy sintiendo cómoda con algunas cosas. Hablo de Romina", comenzó la jugadora de Berazategui.

Ante el comentario de Nacho, que le sugirió que la exdiputada debe estar cansada al igual que todos, Lucila insistió. "Sí, pero en el sentido de juego también. Me están cayendo fichas de otras cosas también", agregó.

"Son situaciones que no me gustan. No me gusta que se crea la jefa. Al fin y al cabo le estamos dando el mismo poder que le dábamos a Alfa", volvió a justificar la Tora, tal como había expresado horas antes.