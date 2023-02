Gran Hermano 2022: la producción tomó una decisión sobre la final que preocupa a los participantes

El ciclo tuvo un recibimiento positivo en cuanto a la audiencia televisiva, es provocó que se estire aún más y entren tres participantes en el repechaje cuando la idea original era uno solo. En un momento se rumoreó que se iban a ir de a dos participantes para poder terminarlo antes , pero no sucederá.

Este 9 de febrero será la última vez que Santiago Del Moro ingrese presencial a la casa, será el día de su cumpleaños, para poder celebrarlo con los integrantes de la casa. Luego habrá galas normales de nominación y eliminación, pero podrían optar por estirar las últimas eliminaciones.

Aunque la decisión no está tomada, no es algo que los jugadores sepan, ya que creen que esto finaliza en pocas semanas. Lo cierto es que la fecha estimativa es mediados de marzo, pero si la señal decide estirar por rating, los hermanitos no estarán del todo contentos.

Gran Hermano 2022: Marcos y Camila fueron advertidos y pueden ser fuertemente sancionados

Luego de la gala de salvación en la que Camila sacó de placa a Alfa y dejó a cuatro jugadores fuertes para el domingo de eliminación, la participante se puso a jugar con Marcos, pero pasaron la línea y recibieron una advertencia de la producción, por lo que corren riesgo de ser sancionados.

Les permitieron ingresar una pelota para que disfruten del tiempo libre, pero el participante se fue de mano y le pegó un pelotazo en la cara y ella fue a buscar la pelota inmediatamente para poder devolvérsela. Todo fue en cuestión de segundos y el enojo entre ambos fue real.