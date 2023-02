Gran Hermano 2022: la picante pelea entre Alfa y Marcos por el entrenamiento

Este martes por la tarde, los participantes estaban disfrutando de la pileta cuando la Tora se acercó y acusó a Marcos de entrenar sin calzado. Acto seguido, Alfa aprovechó para indicarle a su compañero cómo tiene que realizar el levantamiento de peso, comentario que al salteño no le cayó para nada bien.

Marcos se burló de lo que le comentó Alfa, provocando el enojo del hombre de Tigre. "Igual no es una competencia, yo lo hago lo que se me canta a mi", le explicó el sexagenario. "Entonces, ¿por qué me decís a mi?", respondió bastante molesto Marcos.

En ese momento, comenzó un ida y vuelta de acusaciones y reproches, dejando en claro el cansancio de ambos participantes. Ante la molestia, el joven se levantó y salió de la pileta pero se quedó tomando sol a unos pocos metros.

El reality ingresó en su etapa culminante y el hastío que tiene cada participante genera cada vez más discusiones. Este miércoles ingresarán nuevamente al confesionario a nominar y seguramente estos cruces serán utilizados como motivo para votar.