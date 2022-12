Gran Hermano 2022: la inesperada campaña contra Thiago en las redes sociales

"Yo no aplaudí. Igualmente no estoy esperando tu aceptación o aprobación. No me pareció irrespetuoso", le contestó Alfa en medio de las palabras de Thiago contra él. Esto agranda la figura de Walter Santiago, quien es cada vez más querido tanto fuera como dentro de la casa, incluso acercándose a Coti a pesar de la polémica situación que vivieron.

Por estos motivos, desde Twitter quieren que quienes ingresen a la casa vayan a nominarlo a Thiago, así pueden votarlo desde afuera para que sea eliminado. Esto sería altamente inesperado por parte de los participantes actuales, ya que ninguno siquiera le dio un voto en las 8 galas de nominaciones y así es imposible que quede en placa.

El repudio de las redes contra Thiago

En las redes sociales se utilizaron palabras muy fuertes para referirse al deseo de que Thiago Medina sea el próximo eliminado de Gran Hermano. Con la cantidad de me gustas que reciben las publicaciones, quedó evidenciado que el público en general desea que este participante se vaya de la casa, aunque todavía ni siquiera recibió un voto por parte de sus compañeros.

A continuación, los tweets más destacados sobre la campaña contra Thiago:

