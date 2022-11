Gran Hermano 2022: la hermana de Maxi liquidó a Juliana, tras su salida Daniela, familiar del participante que se quedó sin su pareja en la casa, sorprendió con sus declaraciones sobre su cuñada.







Maxi y Juliana no se separaron a pesar de la eliminación. Redes sociales

La hermana de Maximiliano Giudici, Daniela, se refirió a la eliminación de Juliana Díaz, pareja de su hermano, y sorprendió al público cuando expresó su tranquilidad tras la salida de la joven. "No sé si contenta porque verlo a él triste me pone mal, pero en una lectura objetiva, me parece que esto le va a dar oxígeno", aclaró.

"Yo tengo que ver el juego desde el lado que me toca, que es como hermana de Maxi, y me parece que no es algo que él deseaba, pero sí algo que él necesitaba como jugador", aseguró sobre la salida de Juliana y en diálogo con A la Barbarossa. Profundizando sobre el tema, Daniela Giudici señaló: "Él tenía dos frentes dentro de la casa, uno tratar de mantener una relación con todo lo que significa la exposición y el encierro, y otra el juego de la casa. Creo que ahora queda con un solo frente y tengo mucha fe".