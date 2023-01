Gran Hermano 2022: el planteo de las chicas contra Camila por su relación con Alfa

Lucila Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis y Julieta Poggio manifestaron su desconfianza sobre las actitudes de Camila para con Alfa, ya que no entienden si el vínculo es una estrategia, una amistad o algo más.

"Yo no le creo nada. Lo siento, la gente me va a juzgar", le comentó La Tora a sus compañeras a lo que Romina recordó que la joven "le contó sobre su papá a Alfa y que ella no lo puede superar, como que espera que llegue el papá" y sentenció que el trato entre ellos "es medio raro".

Embed ¡Más unidas que nunca! Las chicas encararon a Walter "Alfa" por Camila No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/UFY3rYKOmb — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 20, 2023

Lucila se mostró más crítica respecto a la actitud de la cantante: "a veces se le pone corte beboteo al lado de Alfa cuando supuestamente se acuerda del padre".

"El otro día se puso perfume y él se hacía el que lo olía, ahí ella le decía 'ay, Alfa, me vas a dar un beso'... Es rarísimo. También se le sienta al costado con el vestido corto, boluda. No sé... yo a mi viejo no le hago eso", disparó.

alfa gran hermano Captura Telefe

En ese momento, Walter se acercó y las chicas aprovecharon para consultarle sobre el tema. "Te quiere comer la cabeza", le remarcaron sus cuatro compañeras, algo con lo que el participante no coincidió.

"Bastante bien le está saliendo. Está yéndose primero de las placas", comentó Lucila refiriéndose a una posible estrategia por parte de Camila.