Gran Hermano 2022: Julieta reveló que estuvo con dos chicos a la vez

En horas previas al inicio de la prueba, Julieta Poggio reveló más detalles de su vida amorosa: "Me gustaban dos, me gustaban por igual. Estaba con los dos. Sábado con uno y domingo con el otro. Por WhatsApp era todo el día hablando con los dos".

Ante la sorpresa de sus compañeros, Romina le preguntó: "¿Eran tus novios?". "No... pero salía con los dos. No me podía decidir", expresó Julieta.

Julieta Poggio, Gran Hermano Captura Telefe

"No te mareabas con las cosas que les contabas a uno y otro", preguntó Nacho. "Era estresante mantener dos conversaciones", confesó "Disney" sobre la situación que implicaba tener dos relaciones de pareja con dos jóvenes al mismo tiempo.