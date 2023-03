Gran Hermano 2022: Julieta habló sobre las infidelidades y su novio quedó en el ojo de la tormenta

Con motivo de las justificaciones que dio Rodolfo de las relaciones abiertas, Julieta señaló: "Yo me siento segura, pero a mí me duele de solo pensarlo, ¿entendes? Me duele. O sea no es mi inseguridad, pero no sé, no me gusta". Así, queda claro que no existe ningún escenario en el que Poggio perdone a su novio por lo que hizo mientras ella estaba adentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Igualmente, quizá exista un acuerdo entre Julieta y su novio, ya que desde un principio sabían que si la participante llegaba a la final, iba a estar más de cuatro meses dentro de la casa de Gran Hermano 2022. Por eso, como fue una decisión de ella la de aislarse, podría existir este arreglo entre ellos para que pueda estar con otras mujeres, aunque sería extraño tras esta opinión sobre las relaciones abiertas.