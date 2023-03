Gran Hermano 2022: el mensaje de Alfa tras el anuncio de su regreso

Casi inmediatamente después de que el conductor Santiago del Moro anunciara el regreso de Walter a la casa, este último utilizó su cuenta de Instagram para hablar al respecto. Provocador como siempre, Alfa publicó una foto en la que se lo ve vestido de gala junto a la frase "the king is back" , lo que significa "el rey ha regresado".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfa Walter Santiago (@alfa_walter)

Contrario a sus otras publicaciones, las cuales suelen oscilar entre los 200 y 300 comentarios, esta obtuvo más de 2 mil, ya que fue su primer posteo desde la confirmación que volvía a Gran Hermano 2022. De igual manera, hay muchas reacciones diferentes, ya que hay gente que no está para nada a favor de su regreso.

En este último grupo de personas aparece Maximiliano Guidici, uno de los exparticipantes de Gran Hermano 2022. Por eso, realizó un duro descargo a través de sus redes sociales y una de las frases más fuertes fue: "Yo cumplo las reglas. Él no y no solo no tiene consecuencias por su comportamiento, sino que ahora lo premian".