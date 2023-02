Gran Hermano 2022: el inesperado pronóstico de Walter sobre la eliminación

De esta manera, todos quedaron sorprendidos en redes sociales, ya que Walter tiene todos los boletos para convertirse en el decimosexto eliminado de esta edición del reality. En el caso de que Alfa permanezca en la casa, comenzará a tomar cada vez más fuerza el rumor de que posee un call center para ayudarlo.

Para finalizar, Walter remarcó: "Y hasta fin de temporada me voy a quedar adentro de la casa. Así que no me voy a ir, hasta el último día voy a estar adentro de la casa". Esto podría haber sido cierto un tiempo atrás, pero en las últimas semanas sumó mucho repudio por parte de la audiencia y esto le jugaría muy en contra para su arriesgada e impensada predicción.