Gran Hermano 2022: el conflicto entre Romina y Camila que hizo enfurecer a Alfa

La joven de Ituzaingó despertó sin intención a Romina y ella no dejó pasar la situación. “Les había dicho que quería dormir bien, me desperté porque Camila empezó a abrir los placares, sacar los maquillajes, las cremas, prender la luz… le había pedido a ella también, porque me cuesta", le contó a Daniela esta mañana.

Alfa escuchó la conversación y fue a contarle a Camila, quien minimizó los hecho: “juro que no hice ningún ruido. Romi hizo ‘ah, ah’, abrió la puerta y me dijo ‘te dije que me cuesta dormir’". Luego agregó: "Es conventillo, no te hagas historia".

Embed Camila le contó Alfa lo que pasó anoche con Romina mientras dormía, jugando con la cizaña y la victimización. Esta semana por WALTER AL 9009, la próxima por CAMILA AL 9009 #GranHermano #GH23 pic.twitter.com/5ZwWqVrLFF — PoggiBoy (@Poggiboy435160) February 11, 2023

Sin embargo, estas palabras no surtieron el efecto esperado en el sexagenario que estalló de furia.“Es una forra. Se cree la dueña de la casa. Es una pelotuda, ojalá que la saquen”, disparó Alfa contra Romina, haciendo alusión a la placa de nominados que comparte junto a la exdiputada y la Tora.

Camila le pidió a Walter que no insulte a Romina, a lo que respondió que “no la estaba puteando”, sino deseando que quede eliminada del reality para “que se dé la cabeza contra la pared”.

“No somos punteros. Yo no soy puntero de nadie y esto no es una unidad básica”, continuó Alfa, burlándose de Romina por su pasado como política.

"Te aseguro una cosa, Camila: el único tipo que está acá y no está por la guita, soy yo. Lo juro por mi hija. Están todos muertos por la guita y matan a cualquiera por ganar los 15 palos y la casa", manifestó muy molesto el hombre oriundo de Tigre haciendo referencia al premio que se llevará el ganador del reality.