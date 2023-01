Gran Hermano 2022: Camila limpió el baño con una microbikini y tacos y fue furor en redes

La participante, que entró hace dos semanas al reality, había adelantado en su casting que tiene una obsesión con la limpieza . Lo que nadie se esperaba es que realice las tareas de aseo con el look que eligió.

Las redes estallaron cuando vieron a la participante limpiando el baño vestida de esa manera. La opinión se dividió entre los que la elogiaron y aquellos que la trataron de ridícula.

“Me encanta, vos limpiando el baño con tacos, esa bikini, no no, sos una loca”, exclamó Romina cuando la vio con el balde en la mano desfilando para el baño.

La joven oriunda de Ituzaingó, se integró rápido a sus compañeros: se la ve muy cercana al grupo de las chicas, a Alfa y a Marcos. Incluso el conductor del ciclo, Santiago del Moro, le preguntó cómo hace para estar siempre en todos lados, ya que es inquieta y charla con todos los integrantes de la casa.

"El glamour nunca se pierde", titularon las redes del Gran Hermano sobre el momento de limpieza de Camila.