Gran Hermano 2022: Alfa y Romina, una relación que llegó a su fin

Ante estas palabras de la última líder semanal, Alfa resaltó: "Seguro, porque se cagan en cualquiera, porque acá hay un dueño. La que maneja la casa es la diputada Romina, y hay que someterse a lo que ella dice. Ya estoy podrido de eso". De esta manera, quedó totalmente descartada la posibilidad de que vuelvan a ser amigos, ya que tras la salida de Ariel, Walter intentó acercarse a Romina y ella se negó.

De igual manera, esta pelea podría terminarse muy rápido, ya que Walter Santiago es uno de los dos participantes con más imagen negativa de Gran Hermano 2022, junto a Camila Lattanzio. En el caso que Alfa quede nominado, solo la salvación del líder podría generar que no sea eliminado.

La reacción de Romina en el vivo

En la gala de este domingo, quedó evidenciado el distanciamiento entre Romina y Alfa. Ni bien se fue Ariel tras ser eliminado, la cara de Walter mostró alegría y en medio de esa vorágine que sentía, quiso acercarse a la ex diputada, la abrazó y quiso besarla, algo que ella no respondió.

Todo lo contrario, Romi fue tajante en su postura de no aceptar "la paz" ante la mirada de sus compañeros y del público, incluso, que seguía la gala de cerca con los primeros momentos de la vivienda sin el parrillero.

Gran Hermano, Alfa y Romina Captura Telefe

El enojo de Romina era evidente y no aceptó hacer como si nada luego de las idas y venidas con su compañero. No dejó abrazarse, ni que la tome de las manos. Se mostró totalmente incómoda en la situación.

https://twitter.com/julienigna/status/1622631506043600900 Lo que le hace Alfa a Romina es violencia.

¡Dejala en paz! No te quiere abrazar viejo choto. Bancate su enojo. #GranHermano #GranHermanoArgentina #GranHernano2023 pic.twitter.com/UAPRZTomRF — julien igna (@julienigna) February 6, 2023

La observación de La Tora en el acercamiento de Alfa a Romina

La situación que todos vieron entre Alfa y Romina no pasó desapercibida para Lucila La Tora. "No es nadie para agarrarte. Nadie te tiene porque agarrar, en una discusión se dialoga", le expresó la participante a la ex diputada, dejando en claro que no fue una manera adecuada de acercarse a ella para hablar de sus diferencias.