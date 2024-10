Internaron de urgencia a Guido Süller: qué le pasó

El hermano de Silvia Süller, publicó una foto donde se lo vio en bata en un hospital y detalló: "Chicos, mañana les cuento lo que me pasó", empezó el piloto que debió someterse a dos estudios médicos que no tenía programados.

El conductor adelantó este miércoles con una imagen desde una clínica: "Se van a enteran de todo como siempre. Y estoy bien", aclaró. En el streaming de Luzu TV aseguró: "La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza, me dolía... "

Guido Süller compartió con sus seguidores una imagen desde el hospital Redes Sociales

"Entonces fui a la guardia del Hospital Austral y me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopia”, contó el conductor de Patria y Familia.

Aprovechó para hablar del "fantasma" de las endoscopias: "El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias... Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial, te dicen si estás sano o enfermo”.

El tema no quedó ahí sino que alertó sobre este tipo de intervenciones: “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Me atravesaron desde la boca al ano”, lanzó. La declaración hizo estallar a todos sus compañeros. El infuencer Lucas Spadafora lo corrigió: “No, no hicieron eso, Guido. Te entraron por dos lados distintos”. “Claro, uno fue por atrás y otro por adelante”, aclaró Guido.

Guido Süller en redes sociales Redes Sociales

“Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido"., Además, habló sobre la sensación que tuvo cuando le aplicaron la anestesia: “A mí me gusta resistirme porque como estoy nervioso, hablo y hago chistes, pero me inyectó y sentí como un calor... es como morirse”, concluyó el arquitecto.