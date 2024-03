Noelia Marzol volvió a lucirse en microbikini con estampado rayado mientras disfrutaba de un sauna

La modelo compartió un instante de su día en el que se mostró relajada tomando un baño de vapor. Marcó tendencia con su look y sus seguidores reaccionaron.

Noelia Marzol subió a sus redes sociales una foto vistiendo una microbikini de rayas en una sesión relajante de sauna. De esta manera, llamó la atención de sus seguidores en Instagram. Conocida por su carisma, la destacada bailarina y empresaria no solo brilla en el escenario sino también en el ámbito digital, donde comparte con sus seguidores algunos momentos de su vida personal y profesional. En su última publicación, la influencer invitó a sus fans a tomar un momento de descanso y cuidado personal.

El conjunto tiene un diseño minimalista a rayas en colores hueso y camel, perfecto para una sesión de sauna seguida de un relajante hidromasaje. El traje de baño contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustable en los costados de la cadera. La bailarina optó por un look que complementó con una delicada cadena de plata, demostrando que la elegancia y la sencillez pueden ir de la mano.

La publicación de Noelia Marzol en Instagram rápidamente se convirtió en un éxito, sumando miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look. Con más de 2.4 millones de fans en la plataforma, nuevamente mostró su habilidad para interactuar con su público, quienes valoran no solo su talento artístico sino también su gusto por la moda.

Mery del Cerro eligió una microbikini total black para empezar a despedir al verano

Mery del Cerro lució una microbikini negra de un solo hombro y marcó tendencia. La modelo sorprendió con un conjunto que combinó con una capelina. Con este look, el cual lo eligió para despedirse de la temporada, llamó la atención a sus seguidores, quienes dejaron miles de reacciones. La influencer, conocida por sus elecciones de moda vanguardistas, también le sumó un llamativo sombrero de mimbre marrón, uno de los accesorios más elegidos por las famosas esta temporada.

El traje de baño, un diseño en total black realizado en morley de algodón, destacó por sus detalles metálicos plateados. Para la parte superior eligió un corpiño contó con un diseño de crop top deportivo con un solo hombro. Para la parte inferior optó por una bombacha colaless. Este conjunto de dos piezas incluyó también arandelas metálicas, un detalle que aporta un toque de tendencia y elegancia.

Para completar su apuesta de playa, la influencer optó por un maquillaje intenso, con sombras en tonos rosados, delineado cat eye en negro, y labial mate rosa, junto con un sombrero de mimbre XXL.

A poco de que termine el verano, la actriz mostró uno de sus looks favoritos para despedir la temporada. Sus fans reaccionaron dejando miles de “me gusta” y comentarios, elogiando su look y su apuesta, la cual marcó tendencia y confirmó su lugar dentro del mundo de la moda.