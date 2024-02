Graciela Alfano volvió a lucirse en la playa con una microbikini que se pudo ver de cerca

La ex vedette se filmó tomando sol a orillas del mar y demostró todo su estilo con una toma que recorrió todo su look.

A sus 71 años, Graciela Alfano sorprendió al lucir una microbikini a la orilla del mar , demostrando que sigue imponiendo su estilo. La actriz y exvedette, que sigue muy activa en redes sociales y posee más de 945 mil seguidores en Instagram, compartió un video desde la playa que llamó la atención de sus fans. En el clip se la pudo ver relajada bajo el sol, en un look que resalta las tendencias actuales de la moda de playa.

Graciela Alfano microbikini Instagram

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con el posteo alcanzando rápidamente más de 20 mil "me gusta" y recibiendo una gran cantidad de comentarios. Los seguidores de Graciela Alfano llenaron su publicación de elogios, admirando no solo su estilo sino también la energía que transmite. A orillas del mar marcó tendencia y sus fans reaccionaron confirmando su importante influencia en las redes sociales.

graciela alfano microbikini mar Instagram

Desde República Dominicana, Stefi Roitman se sumó a la moda de las microbikinis combinadas

Stefi Roitman vistió una microbikini mixta que causó sensación en Instagram desde República Dominicana. La influencer eligió un modelo en el que mezcló un corpiño violeta y una bombacha marrón. La modelo, quien también es empresaria de una línea de trajes de baño, se mantiene a la vanguardia de la moda, compartiendo sus elecciones de estilo con sus más de 4 millones de seguidores. Sus vacaciones en Santa Bárbara de Samaná, junto a su esposo Ricky Montaner, fueron el escenario en el que lució esta prenda que marca tendencia, demostrando lo atenta que está al mundo fashionista.

La modelo eligió una de las tendencias del verano, los trajes de baño mixtos. Para esta ocasión optó por un conjunto de dos piezas que incluyó un corpiño, de un llamativo tono violeta, con un diseño triangular simple, mientras que la bombacha consistió de un corte colaless de tiro alto marrón. Con el mar de fondo, el pelo mojado y en el borde de una pileta, se mostró relajada tomando sol junto a su pareja.

Stefi Roitman microbikini Instagram

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones positivas, acumulando miles de "me gusta" y cientos de comentarios con elogios. Con un simple "Samaná" acompañado de un emoji de corazón violeta, Stefi Roitman compartió un poco del paisaje paradisíaco con sus seguidores, quienes dejaron miles de reacciones. Esta interacción demuestra el impacto de la influencer tanto en la moda como en trato cotidiano que tiene con sus fans quienes suelen valorar sus contenidos en su cuenta de Instagram.

Stefi Roitman microbikini Instagram