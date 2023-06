Stefi Roitman marcó tendencia con una microbikini muy original

Stefi Roitman lele pons Microbikini Instagram

Las dos pasaron la tarde en Miami entre la pileta, sofá y los espacios verdes que cuenta la casa de la modelo, mientras se tomaron fotos en distintas poses. La publicación explotó de "me gusta" y comentarios elogiando el particular look que eligieron ambas y marcaron nuevamente tendencia con el diseño de sus microbikinis.

Stefi Roitman lele pons Microbikini Instagram

La microbikini fucsia con la que Jésica Cirio recuerda el verano

Jesica Cirio lució una microbikini que sorprendió a sus seguidores en Instagram. La modelo vistió un conjunto que consistió en un traje de baño bicolor con corpiño con molde triangular en la parte superior, mientras que en la parte inferior eligió una bombacha con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Además, sumó a su look unas gafas de sol también de color rosa que hizo juego con el resto de su vestimenta.

Jesica Cirio microbikini rosa Instagram

La modelo comunicó hace pocos días que se separó del Intendente Martín Insaurralde y en las últimas publicaciones se la vio rodeada de sus amigas y familiares. La conductora de “La Peña del Morfi” reunió además una gran cantidad de elogios por su look por parte de sus fans que les dejaron numerosos "me gusta" y comentarios relacionados a su traje de baño y a su trabajo.