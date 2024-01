Graciela Alfano volvió a mostrarse en microbikini con un particular mensaje de disfrute

La ex vedette mantiene su estilo para mostrarse con uno de sus looks favoritos, en un tono que sigue marcando presencia en el inicio del 2024.

Graciela Alfano publicó un nuevo video en sus redes sociales, en donde se mostró vistiendo una microbikini que marca tendencia. La ex Vedette demostró su habilidad no sólo para el baile, sino también para generar contenido que sus seguidores elogian con su “me gusta” o comentario. A sus 71 años, sigue estando activa en el mundo fashionista, siendo una referente en la moda.

La mediática utilizó para este reel una microbikini en color negro con detalles de brillos en el corpiño. El conjunto contó con una pieza superior con molde triangular y una pieza inferior que consistió en una bombacha colaless de tiro alto . Además, le sumó unos anteojos de sol con marcos rectangulares y por encima de su traje de baño vistió un camisón transparente que combinó a la perfección con el resto del look.

graciela alfano microbikini negra Instagram

“A moverse!! Lo que no usamos se atrofia. Entonces a mover el cuerpo, sacudir la energía y sentir la alegría de estar vivos! Los quiero y los bendigo”, escribió Graciela Alfano en su publicación en Instagram. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y sus palabras. La Vedette continúa mostrando lo bien que la está pasando en sus vacaciones, subiendo constantemente postales desde el yate con el que navega como parte de su viaje.

Graciela Alfano microbikini Instagram

graciela alfano microbikini negra instagram

Desde Miami, Evangelina Anderson posó al borde del mar y sorprendió a todos con su microbikini

Evangelina Anderson se destacó al usar una microbikini verde a orillas del mar de Miami y al compartir un video de una sesión de yoga. La modelo se sumó a la tendencia de los trajes de baño y eligió este diseño para mostrar su habilidad en la disciplina. Para esta ocasión, la influencer eligió un conjunto de dos piezas y una manta para poder practicar sobre la arena en la playa en la que se encuentra.

A través de su cuenta personal de Instagram, la jurado de Los 8 Escalones compartió su experiencia de yoga frente al mar, explicando la postura denominada sirsasana.

Para ese momento, eligió una microbikini verde musgo con detalles dorados. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de diseño triangular y con una bombacha diminuta y colaless. Esta prenda, además, incluyó detalles dorados en las tiras.

Evangelina Anderson microbikini verde yoga Instagram

Además de disfrutar del tiempo en la arena, Evangelina Anderson contó en otras publicaciones que se encuentra junto a sus hijos, Bastián, Lola y Emma, paseando por Disney. Quien no pudo sumarse a estas vacaciones fue su marido, Martín Demichelis, director técnico de River Plate, quien se encuentra en la pretemporada de su equipo rumbo a su debut en la Liga Profesional de Fútbol. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y su viaje junto a sus hijos.

Evangelina Anderson microbikini verde yoga Instagram