Graciela Alfano volvió a lucir la microbikini más llamativa y que quiere ser la nueva moda de verano

Graciela Alfano, a sus 71 años, sigue marcando tendencia luciendo las microbikinis más impactantes del verano. Con casi 980 mil seguidores en Instagram, la exvedette sorprende continuamente desde playas paradisíacas con sus looks de alto impacto.

En una de sus recientes publicaciones , la mediática se mostró con una microbikini roja con aberturas cut out extremas , causando furor entre sus seguidores. El conjunto de dos piezas contó con un corpiño triangular simple y una bombacha colaless ultracavada con finas tiras ajustables a los lados, atadas en forma de moño. Este diseño, elaborado a partir de delgadas tiras estilo breteles, crea pequeñas aberturas que dan una ilusión “al desnudo”.

Graciela Alfano microbikini instagram

Para completar su look, la estrella del espectáculo eligió un par de lentes de sol total black XXL con vidrios opacos y un marco ancho, agregando un toque de glamour a su outfit playero.

Graciela Alfano microbikini instagram

"¡¡Usen ROJO!! La envidia a la orden del día. Comprender que esa pobre gente que envidia cree que hacer daño a quien lo supere, va a ayudarlos. Lo único que lograrán es más karma. Pero, ¡¡a protegerse!! Y el ROJO tiene una frecuencia que aleja ese tipo de energía. Disfruten de sus vidas y ¡cuídense! Los amo y bendigo", escribió Graciela Alfano en el texto de la publicación. Queda claro que es uno de sus colores favoritos y aprovecha el calor en los destinos que visita para mostrar sus trajes de baño que están a la moda.

Graciela Alfano microbikini instagram

Cómo es la microbikini que Ester Expósito lució con fotos en blanco y negro y en pleno atardecer

Ester Expósito sorprendió nuevamente a sus seguidores en Instagram al lucir una microbikini de flores. La actriz e influencer sigue siendo noticia, ahora por su look, luego de haberse dado a conocer su reciente ruptura con el actor Nicolás Furtado.

El diseño de su microbikini anticipa lo que será una de las grandes tendencias del verano del 2024. Con un estilo en tonos rosas y un delicado estampado floral, la influencer marcó la pauta del diseño que elegirán las famosas para ir a la playa. El look contó con un conjunto de dos piezas que incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless, reafirmando su estilo con el que suele marcar tendencia..

Ester Expósito microbikini Instagram

Cada una de sus publicaciones genera miles de reacciones, y esta última no fue la excepción. Las fotos de su nuevo look veraniego rápidamente se convirtieron en un éxito, reafirmando su posición como referente de moda. Ester Expósito sigue demostrando por qué es una de las artistas más admiradas del momento, no solo por su talento actoral, sino también por su impecable estilo.