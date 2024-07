Desde las playas de Italia, Graciela Alfano se filmó en la costa con una microbikini bicolor

Graciela Alfano se filmó caminando a orillas del mar y mostró los detalles de su microbikini . La mediática marcó tendencia con su look y sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Una vez más compartió con sus fans algunos momentos de su viaje y recibió miles de elogios.

Disfrutando de unas vacaciones en las costas de Europa, la ex vedette volvió a marcar tendencia con su estilo. En esta ocasión, compartió un video en el que se la ve disfrutando de un día de playa, luciendo una microbikini que no pasó desapercibida. Este traje de baño de dos piezas bicolor destacó por su diseño y su escote pronunciado. El look contó con un corpiño de base blanca con dibujos y bordes negros y una bombacha colaless ultracavada, perfecta para resaltar su bronceado.