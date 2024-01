La actriz lució un look playero con estilo y glamour. Desde un yate, volvió a posar con un traje de baño que se empieza a instalar en este 2024.

A sus 71 años, Graciela Alfano demostró una vez más su pasión por la moda al vestir una microbikini estampada en un yate. La ex vedette, además, combinó su look con prendas tejidas. Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, la mediática compartió un video donde muestra su elección de playa que rápidamente se volvió viral entre sus fans.

La elección de la modelo para este video incluyó un traje de baño de dos piezas en tono off white con estampado de hojas, destacando un corpiño simple con diseño triangular .

Atenta a las últimas tendencias, la ex vedette complementó su look con un pantalón tejido a crochet en color natural, revelando sutilmente la bombacha que vistió por debajo. Para finalizar su apuesta, añadió un toque de elegancia con unos lentes de sol rectangulares en total black.

Graciela Alfano microbikini blanca Instagram

En la descripción de la publicación, Graciela Alfano compartió un mensaje positivo: "Alegría y ganas de vivir nos definen. Y esto depende solo de nosotros. Los amo y los bendigo", acompañado de varios emojis de corazones rojos. Esta publicación confirmó su consolidación en las redes sociales, al conectar con sus seguidores y recibir por parte de estos varios mensajes con elogios y “me gusta”.

Graciela Alfano microbikini blanca Instagram

Graciela Alfano microbikini blanca Instagram

Nati Jota mostró la microbikini que nunca falla: total black frente al espejo

Nati Jota se mostró vistiendo una microbikini con abertura en una selfie que publicó en sus redes sociales. La periodista se encuentra en Punta del Este junto a su equipo del programa "Sería Increible". En sus ratos libres aprovecha el buen clima para ir a la playa y relajarse cerca del mar. La influencer lució un conjunto que se encuentra entre las máximas tendencias en este inicio del 2024 y que nunca pasa de moda.

La periodista se fotografió frente al espejo vistiendo un traje de baño de dos piezas en total black. Este conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Además, la parte superior fue acompañada con un detalle en off white con una abertura que le aportó su estilo. En esta selfie, se pudo ver que completó su look con un peinado de cola de caballo muy alta.

Nati Jota microbikini Instagram

“Hola sí, acá yo” escribió Nati Jota en el texto de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look. La periodista se encuentra en Uruguay realizando cada mañana su programa "Sería Increible" por el canal de streaming Olga con la playa de fondo. En sus ratos libres aprovecha la cercanía con el mar y marca tendencia con sus looks.