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Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

El puertorriqueño aterrizó en Ezeiza con Matteo y Valentino, proveniente de Paraguay, para sus presentaciones en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, con entradas agotadas.

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

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Ricky Martin ya está en Argentina, adonde llegó con sus hijos mellizos, para presentarse en cuatro shows históricos en el país como parte de la gira internacional Ricky Martin Live 2026.

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.
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El cantante aterrizó este sábado en Ezeiza, en un vuelo privado proveniente de Asunción, en Paraguay. Aunque arribó con un retraso de dos horas, el operativo de seguridad para escoltar al puertorriqueño fue impecable.

El artista está acompañado de Matteo y Valentino, y se prepara para los conciertos con entradas agotadas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El "Rey del pop latino" se mostró con un look relajado, con remera negra, jeans y borceguíes, y se fue directo con su familia en dos camionetas blindadas hacia el hotel del barrio de Recoleta donde se van a hospedar. Mientras tanto, el resto del staff se ocupó de bajar los instrumentos y trasladar los equipajes.

Ricky Martin en Ezeiza

El fenómeno Ricky Martin en Argentina

La relación de amor entre Ricky Martin y Argentina está mejor que nunca, tanto que el cantante logró el "Sold out" de sus shows más importantes a las pocas horas de que salieran a la venta de las entradas. Los tickets para el Campo de Polo se agotaron enseguida y se pusieron nuevas fechas por la alta demanda. La presentación del puertorriqueño incluirá su hit Livin' la Vida Loca y sus clásicas baladas románticas.

Se presentará este domingo 12 de abril en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, a las 21; el 14 de abril en Rosario, en el Autódromo de la ciudad; y, por último, el 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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