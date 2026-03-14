Furor en Netflix: así es la nueva temporada de One Piece, la serie live action que la rompe en el streaming La segunda temporada del live action de One Piece llega finalmente a Netflix para expandir el universo creado por Eiichiro Oda. + Seguir en







En One Piece: Into the Grand Line, la historia retoma exactamente donde la dejamos: con Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación listos para entrar al Grand Line.

La segunda temporada del live action de One Piece llegó finalmente a Netflix para expandir el universo creado por Eiichiro Oda. El gran estreno global estuvo programado para el martes 10 de marzo de 2026 a las 12 AM (ET), momento en el que los ocho nuevos episodios estuvieron disponibles para maratonear la travesía de Luffy y los Sombrero de Paja por nuevas islas.

A continuación, la lista completa de episodios y todo lo que debés saber sobre los nuevos personajes y arcos de esta temporada. Como es habitual en los lanzamientos globales de la plataforma, los nuevos capítulos estuvieron disponibles este 10 de marzo de 2026 a partir de las 12 AM en todo el mundo y fue un gran éxito.

Al igual que en su debut, la segunda temporada también consta de 8 episodios. Cada capítulo ha sido diseñado para cubrir una porción significativa del viaje de los Sombrero de Paja por la Gran Línea, manteniendo el ritmo dinámico que caracterizó a la primera entrega.

Sinopsis de One Piece, la serie destacada de Netflix En One Piece: Into the Grand Line, la historia retoma exactamente donde la dejamos: con Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación listos para entrar al Grand Line. Según confirmó el propio creador del manga, Eiichiro Oda, esta temporada se centrará en la preparación y el viaje inicial por este mar, enfrentando a la misteriosa organización criminal Baroque Works.

La premisa principal sigue a los protagonistas mientras visitan islas bizarras, reclutan nuevos aliados y enfrentan desafíos climáticos y monstruos marinos que desafían toda lógica.

Para los seguidores del material original de Eiichiro Oda, la segunda temporada de One Piece: Into the Grand Line será una adaptación densa y emocionante. La serie cubrirá gran parte de la saga que marca el ingreso de los Sombrero de Paja al mar más peligroso del mundo, abarcando específicamente los siguientes arcos: Loguetown, Reverse Mountain (Twin Capes), Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. one piece Tráiler de One Piece Embed - ONE PIECE: Season 2 | Official Teaser | Netflix Reparto de One Piece Tony Tony Chopper: con la voz de Mikaela Hoover.

con la voz de Mikaela Hoover. Los Gigantes de Elbaf: se han confirmado a Werner Coetser como Dorry y Brandon Murray como Broggy.

se han confirmado a Werner Coetser como Dorry y Brandon Murray como Broggy. Nico Robin (Miss All-Sunday): interpretada por Lera Abova.

interpretada por Lera Abova. Crocodile (Mr. 0): el gran villano será encarnado por Joe Manganiello.

el gran villano será encarnado por Joe Manganiello. Dr. Kureha: interpretada por la veterana Katey Sagal.

interpretada por la veterana Katey Sagal. Smoker: el capitán de la marina que persigue a Luffy será Callum Kerr. one piece 2 Netflix