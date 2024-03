Furia de Gran Hermano 2023 realizó un nuevo comentario repudiable contra una mujer: "Tapate..."

El público de Gran Hermano 2023 reveló quién será la próxima eliminada: no es Paloma

De un momento a otro, Juliana comenzó a atacarla: "Es insoportable, si siguen estando en tetas acá en el cuarto, me voy a levantar y les voy a decir 'loco respeten, porque te conozco hace 3 meses'. Y cuando le decís algo, empieza con lo de 'los cuerpos son...' y eso del pañuelito verde...". Así, Gran Hermano 2023 podría sancionarla tras tocar un tema muy delicado de la lucha feminista.

Para finalizar, Furia señaló: "Bolud* se levantan así, en tetas. Yo soy bisexual, ¿qué onda me estás buscando? Controlate, no me gusta. Por lo menos ponete un corpiño. Ahora, si es libre albedrío avísame, ¡tenemos cámaras, chicas! Quieren mostrar la concha y las tetas para quedarse". Con esto último, fue muy polémica a la hora de opinar sobre la participante de Gran Hermano 2023, generando comentarios en contra de su persona.

Embed FURIA (Sobre Paloma): "Loco respeten, boludo se levantan así en tetas. Yo soy bisexual ¿qué onda me estás buscando? tapate, si es libre albedrío avísame ¡tenemos cámaras chicas! quieren mostrar la teta y la concha para quedarse"#GranHermanopic.twitter.com/AhWLBw8jtm — TRONK (@TronkOficial) March 20, 2024

