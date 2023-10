Fuerte pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: revelaron qué pasó fuera del aire

Sin embargo, la ex de Ale Sergi no le gustó la anécdota, no se quedó callada y desmintió haber querido conquistar a Francese.

Tras el encontronazo, Belén habló con LAM y si bien reconoció que cuando llegó lo hizo con “la mejor de las ondas” y a veces duda en ir, se fue “con la peor de las ondas”. “Cuando empecé contando le pregunté a ella si podía contar y me dijo que sí. Cuando pasaron 20 minutos de programa estaba descolocada y me pedía que le pida disculpas. Yo quedé en shock y a Andy lo vi descolocado. Cortaron la grabación porque la mina se fue al pasto”, relató Francese.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1712990725799923731&partner=&hide_thread=false Belén Francese durísima con Andrea Rincón



“Cortaron la grabación porque se fue al pasto”.



En contra punto, la actriz de ATAV dio su versión de los hechos hablando mano a mano el programa conducido por Ángel De Brito.

El duro descargo de Andrea Rincón, tras su pelea con Belén Francese

Luego de que trascendiera la noticia de la polémica discusión que vivieron Andrea Rincón con Belén Francese en PH; la actriz reconoció que vivió un momento angustiante hasta las lágrimas al revelar cómo le afectó esta pelea.

“En otro momento me iba, me la pegaba, enterraba la cabeza en un plato, me cortaba los brazos y no quiero. No me quiero autoflagelar por alguien que me está haciendo daño”, fue el duro descargo de Rincón sobre cómo pudo cambiar su estilo de vida.

Al mismo tiempo aclaró que ahora está “en otra etapa de su vida” y que quiere “aprender a hablar y poner en palabras lo que me pasa”. “Sentí que me faltó el respeto mientras ella hablaba, hoy tengo una responsabilidad que antes no tenía y sobre todo que hay una realidad: es mentira”, aseguró.

“Llega un momento que no quiero estar trayendo mi pasado en todo momento. Yo me responsabilizo de mis épocas de consumo, de que sí que estuve con tres mujeres en mi vida, pero lo de ella es mentira”, sostuvo.