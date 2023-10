Belén Francese liquidó a Andrea Rincón tras la pelea de PH: "Es una mujer..."

La mediática contó que Rincón quiso conquistarla tiempo atrás. Por eso, se desató un escándalo en el estudio y posteriormente se filtró a nivel mediático. La ex de Ale Sergi salió con los tacones de punta, y negó haber querido levantar a Francese. Además, le dijo 'sos fea, a vos no te toco ni con un palo'.

Tras el encontronazo, Belén habló con el sitio Primicias Ya y fulminó a la actriz de ATAV2. “Es una mujer desequilibrada totalmente”, afirmó. Y agregó: "Creo que ella no está bien. Prefiero ni nombrarla y le deseo pronta recuperación".

Qué pasó entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

El conflicto comenzó cuando Andy les pidió a las invitadas que pasen al centro aquellos que habían tenido una "noche increíble". Ante la consigna, fue Francese avanzó al frente y se refirió a su colega, Rincón. Acto seguido, aseguró: "Yo pasé una noche increíble y ella me quiso levantar esa noche".

Según reveló Ángel de Brito, la exnovia de Ale Sergi preguntó: "¿qué pasó acá?", sorprendida por la confesión, y rápidamente durante la grabación, admitió: "No, esperen. No puedo seguir porque me quedé mal por esto que acaba de contar".

De Brito contó que en el momento que Francese dijo eso, se desbordó la situación. Por el contrario, la actriz dijo 'la verdad que me quedé mal, no puedo seguir si no lo aclaro".

En cuanto a lo que dijo Andrea después del momento de tensión, el conductor de LAM profundizó: "Dijo 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar. Además me pareces horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota'".

Al parecer, también le retrucó: "Vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás", haciendo alusión al consumo de la mediática. Según precisó De Brito, Belén se puso mal y le dijo: "Yo no, yo nunca estuve en eso, no es mi palo". Tras la fuerte discusión, Rincón le pidió a la autora del Baile del Popo que se disculpe, para continuar la grabación.