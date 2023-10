Florencia Peña se lució con una microbikini lima y un vestido de red ideal para el verano

La conductora sorprendió con este particular diseño.

Con el paisaje del agua celeste de fondo, la actriz lució un vestido de red cut out , que le llegó hasta las rodillas, destacándose con una arandela central y tiras cruzadas . Esta pieza, de diseño audaz, permitió apreciar la microbikini a juego, que consiste en una pieza ultracavada y colaless . Complementando su elección, optó por unos aros argolla y un peinado que incluyó una cola de caballo alta.

Con su particular toque de humor, la conductora comentó: "Tranku esperando el eclipse" junto a su publicación. Como suele ocurrir, la imagen acumuló rápidamente una gran cantidad de "me gusta" y comentarios positivos por parte de sus seguidores en la red social.

Sol Pérez hizo un challenge y marcó tendencia en la moda: microbikini nude, short de jean y gorra

Disfrutando del sol y la playa, Sol Pérez compartió un video bailando con una microbikini nude a pocos días de casarse con su prometido, Guido Mazzoni. La pareja se encuentra disfrutando un viaje a orillas del mar mientras terminan de realizar los últimos preparativos de su boda. La modelo eligió una microbikini y un microshort para disfrutar del cálido día, mostrando en sus redes sociales un look alegre y veraniego.

Para este video que formó parte de un challenge de TikTok, la periodista eligió como indumentaria de playa una microbikini con un corpiño de molde triangular en tono tierra o nude, combinada con un microshort a juego, creando un look informal de verano para disfrutar un día junto al mar. A través de Instagram, no sólo compartió imágenes de la playa, sino que también se mostró bailando al ritmo de Young Miko, una artista conocida por sus melodías que son un hit en la actualidad. A su look le sumó una cap y unos lentes de sol.

Este momento de diversión y relax no pasó desapercibido entre sus seguidores. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram. A pocos días de su boda, la modelo continúa mostrando su felicidad, en este caso desde la playa, participando de un challenge e imponiendo su estilo.

