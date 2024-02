Flor Vigna apostó por una microbikini combinada en un paisaje de río ideal del verano

Flor Vigna realizó una producción de fotos en donde sorprendió con una microbikini mixta de verde musgo y bordó , demostrando su habilidad para marcar tendencia en medio de la naturaleza. Luego de su separación de Luciano Castro, la influencer regresó a las redes para compartir con sus más de cinco millones de seguidores su elección de moda playera, la cual no pasó desapercibida entre las celebridades.

El conjunto elegido por la actriz contó con un diseño de corpiño triangular y una bombacha colaless diminuta con tiras de ajuste en los costados de la cadera. Esta apuesta audaz la combinó con los colores más elegidos de la temporada y la complementó con lentes de sol vintage y un peinado que alternó entre el pelo suelto y una trenza larga . Este look la mostró de manera fresca y alegre, disfrutando de la naturaleza y dando a conocer los detalles del traje de baño mixto que eligió para disfrutar de la tarde.

Flor vigna microbikini Instagram

La publicación de Flor Vigna en Instagram fue acompañada de un mensaje profundo sobre el amor propio y la búsqueda de la mejor versión de uno mismo. Esto resonó entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar su perfil de "me gusta" y comentarios de apoyo. Este intercambio confirma el impacto positivo de la influencer en su comunidad digital y su capacidad para marcar tendencia con su look.

Flor Vigna microbikini con amiga Instagram

Flor vigna microbikini Instagram

¿Nueva moda? Zaira Nara posó en microbikini multicolor y crochet, el tejido más usado del 2024

Zaira Nara se llevó todas las miradas en Brasil con una microbikini neón multicolor tejida al crochet. Este look marcó la tendencia de la moda de verano y sus seguidores dejaron numerosas reacciones. Desde un exclusivo hotel, compartió con sus fans un diseño original y audaz que se encuentra a la vanguardia.

Este innovador traje de baño, perfecto para disfrutar cualquier día de playa, presenta un esquema de colores neón que incluye tonos como fucsia, verde, naranja y violeta. Elaborado completamente a mano en crochet, el diseño cuenta con un corpiño de corte triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Además, la influencer complementó su look con un maxipantalón palazzo a rayas, también tejido al crochet, creando un conjunto que combinó a la perfección.

Zaira Nara microbikini Instagram

La modelo se mostró en las fotos con un look relajado y natural, optando por un peinado sencillo y accesorios minimalistas, como unos aros dorados tipo argolla, y sin señales de haber usado maquillaje.

Zaira Nara microbikini Instagram

Su publicación rápidamente se convirtió en un éxito en redes sociales, acumulando más de 30 mil "me gusta" y recibiendo cientos de comentarios con elogios. Zaira Nara, con su estilo inconfundible y su elección de una microbikini única, reafirmó una vez más su influencia como ícono de moda y su habilidad para marcar tendencia.