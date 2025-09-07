El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso La actriz deslumbró a sus seguidores con un modelo de gala diseñado por Verónica de la Canal que combinó encajes y transparencias.







Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

Florencia Peña es muy activa en redes sociales, donde suele compartir detalles de sus proyectos como actriz, pero también momentos de su vida diaria. Esto incluye los looks que elige para distintos eventos y, en esta ocasión, deslumbró a sus seguidores con un vestido rojo intenso y súper al cuerpo.

La actriz compartió en Instagram una sesión de fotos en la que lució un modelo de la diseñadora Verónica de la Canal. Se trata de un vestido de gala strapless de terciopelo rojo, que terminaba justo encima de sus tobillos y resaltaba su figura de una forma muy favorecedora.

El corpiño del modelo estaba hecho de encaje con brillos, lo que generaba un efecto de transparencias que se repetía en las mangas, que iban desde la muñeca hasta el bíceps. Peña completó el look con sandalias negras, aros y anillos dorados, uñas del mismo color del vestido y el pelo recogido en una cola de caballo.

Florencia Peña Instagram @flor_de_p Flor Peña reveló que sufrió acoso de un famoso actor Florencia Peña empezó a actuar desde muy joven y, como a cualquier actriz, le costó abrirse paso en el mundo del espectáculo hasta lograr convertirse en una figura consagrada. En el medio le tocó vivir episodios difíciles, como sufrir acoso sexual por parte de un famoso actor cuando ella era adolescente.

"Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís: 'Ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal'", confesó a Infobae.

"Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía: 'Ay, qué linda' y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije: 'Dios mío, ¿qué fue eso?'. Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez", remarcó. Peña contó que la situación la incomodaba y le generaba vergüenza, pero nunca la denunció ante el director de la obra porque sintió que, como "era un actor muy, muy importante", no le iba a creer. "No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase", concluyó.

