Flavia Palmiero combinó microbikini con un look de salida y sorprendió a todos

Flavia Palmiero llamó la atención en una sesión de fotos luciendo una microbikini y un chaleco de cuero sin nada debajo. La modelo captó las miradas con su estilo y a sus 57 años continúa compartiendo sus looks en sus redes sociales, difundiendo también diversas facetas de su vida. Entre estas, se encuentra su propia línea de trajes de baño lanzada durante la pandemia.

En esta producción exclusiva para su marca, la empresaria optó por un look elegante y audaz, combinando un chaleco de cuero sintético total black, con la parte inferior de una microbikini negra, ajustada con delicadas tiras a los lados. Esta elección no solo destacó lo atenta que está al rumbo de la moda sino que también dejó en evidencia la versatilidad y el glamour de las prendas de su marca.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

El conjunto se complementó con un maquillaje que destacó sus ojos con sombras doradas y delineador negro, con el que logró un efecto dramático. Por otro lado, un toque de rubor y labial rosado suavizaron el look, equilibrando la audacia del outfit con una estética chic. La modelo innovó en la manera de llevar adelante su vestuario con clase al mezclar su microbikini con esta prenda de cuero, marcando una tendencia en la moda de invierno.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, y sus seguidores llenaron su publicación de elogios y "me gusta". De esta manera, resaltaron su estilo y reconocieron su capacidad de innovar y sorprender con sus elecciones de moda. Flavia Palmiero sigue demostrando que es una verdadera influencer en el ámbito de la moda, marcando tendencia e inspirando a sus fans a explorar nuevos looks.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

De Florencia Peña a María Vázquez, la nueva moda: microbikini con túnicas para el calor

Florencia Peña y María Vázquez se sumaron a la combinación de microbikini con túnicas y marcaron tendencia. Ambas demostraron estar atentas al rumbo de la moda y en sus redes sociales lucieron looks a tono con lo que dicta el mundo fashionista. Impusieron su estilo este verano reflejando sus personalidades, por lo que sus seguidores dejaron miles de reacciones elogiando sus looks.

En primer lugar, Florencia Peña optó por una audaz combinación en tonos de naranja para una reciente sesión de fotos. Su elección incluyó un corpiño de microbikini ajustado, realzado por breteles finos y un diseño underboob distintivo. La bombacha, igualmente llamativa, se caracterizó por su diseño cavado con arandelas metálicas plateadas que añadieron un toque de glamour al conjunto.

Florencia Peña microbikini arandelas Instagram

Para complementar su outfit, la actriz le sumó una túnica en verde manzana, decorada con broderie, y lo combinó con accesorios XXL. Sandalias con detalles de tachas y un peinado recogido en una cola de caballo potenciaron su look, mientras que un maquillaje en tonos neutros puso el foco en su mirada, completando su outfit veraniego con un toque clásico.

Florencia Peña microbikini arandelas Instagram

Por otro lado, María Vázquez se decidió por una túnica tejida en marrón oscuro, destacando por su diseño fluido. Bajo esta prenda, la modelo lució una microbikini elegante. La modelo dejó en claro lo atenta que está a las tendencias de la moda y demostró su buen gusto al elegir accesorios dorados, una cartera de mano en tonos marrones y lentes de sol XXL, creando un conjunto armónico.

En cuanto a otros accesorios, le sumó una joyería dorada que resaltó su outfit y calzado de cuero marrón que complementaba perfectamente su look. Este enfoque en los detalles demuestra su habilidad para combinar moda y funcionalidad, asegurando que cada elemento del look contribuya a su estilo.

María Vázquez túnica microbikini INstagram

Ambas publicaciones generaron una amplia repercusión en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en expresar su admiración y elogios. Las influencers, a través de su estilo único y la elección de looks que combinan lo último en moda con su estilo personal, continúan marcando tendencias en el mundo de la moda.