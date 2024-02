Festejando San Valentín, Cinthia Fernández bailó con una microbikini que lució el color de la temporada

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

La publicación, acompañada de un mensaje alusivo a San Valentín, no tardó en generar una gran cantidad de reacciones positivas en las redes sociales. “¡FELIZ SAN VALENTÍN A TODOS! Un saludo a mi carajito de la flecha. Sí, sigo así… arriba las que están solteras”, expresó la panelista. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su mensaje, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en el entorno digital.

Coti Romero, la ex Gran Hermano, mostró las microbikinis del momento en sus vacaciones en Brasil

Desde las soleadas playas de Brasil Coti Romero, La ex participante de Gran Hermano, dio a conocer sus looks de microbikinis. Su habilidad para combinar piezas audaces con el entorno vibrante de Río de Janeiro sorprendió a sus seguidores, quienes reaccionaron ante su estilo y carisma. Entre sus elecciones se pudieron ver desde microbikinis ultra XS en tonos nude hasta un conjunto con estampado de flores.

La influencer viajó a Brasil para descansar como parte de sus vacaciones. Luego de un agitado 2023 en donde saltó a la fama gracias al famoso reality, fue parte del Bailando y de otros programas. La mediática se mostró con una microbikini en tono nude con tiras marrones en las tiras del conjunto que incluyó un corpiño con molde triangular. Además, le sumó para la parte inferior una bandera de ese país que tapó la bombacha.

Como parte de su look, le sumó unas trenzas cocidas atadas en como si fuera un rodete super alto. Mientras disfrutaba de un helado y sentada sobre la arena, demostró su estilo con un toque de elegancia en su vestimenta playera.

Siguiendo con su despliegue de moda, la influencer apostó por un conjunto que incluyó una microbikini de estampado floral en tonos turquesas, complementando su look con accesorios de temporada como trenzas de caracoles y argollas. Este outfit, en particular, dio muestra de su habilidad para mezclar accesorios, al sumar también un sombrero que es una de las estrellas de la temporada.

Cada uno de estos looks demostraron su capacidad para estar atenta a las tendencias de la moda y adaptarlas a su estilo. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y cientos de comentarios en cada una de sus publicaciones. Una vez más, la influencer aprovecha su buen momento para mostrar que es una referente de la moda y del mundo fashionista.