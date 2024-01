Cinthia Fernández continúa mostrando la tendencia del verano con un color de microbikini furor de 2023

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

"Oso. Si llegamos a las 20 millones de reproducciones o 200 mil me gusta, hay premio groso. Estadía o iPhone para ustedes y me tiro", escribió Cinthia Fernández en el texto de la publicación. El rosa fue uno de los colores más usados por las famosas de todo el mundo a lo largo del 2023. Esto se debió al estreno de la película de Barbie, lo que generó una renovada atención por este tono. La modelo eligió este color para una nueva de su colección y marcó tendencia entre sus seguidores que dejaron miles de "me gusta" y comentarios.

Sigue la moda Barbie: La Joaqui posó con una microbikini total pink y extiende la moda del 2023

La Joaqui se mostró con una microbikini total pink con aberturas y colaless. La cantante de RKT eligió para subir a sus redes sociales, unas imágenes en donde posó haciendo visible su conjunto y sus tatuajes. A través de sus historias, se la pudo ver con un traje de baño que sorprendió a sus seguidores y que vuelve a poner en tendencia un estilo que fue furor durante todo el 2023.

La artista marplatense decidió arrancar el año con una microbikini con diseño en color rosa, uno de los tonos que marcó las tendencias del año pasado. El conjunto contó con un corpiño deportivo con una abertura, al mejor estilo underboob. Para la parte inferior optó por una bombacha colaless ultracavada. El modelo, diminuto, hizo posible que pudiera mostrar una parte de sus tatuajes y sus piercings en el ombligo.

Una vez más, la cantante se mostró al tanto de las tendencias y le sumó a su outfit una gorra con visera en color gris desgastado. Además, completó su look con unos anteojos de sol translúcidos, uno de los accesorios del verano. Sus fans reaccionaron dejando miles de "Me gusta" y reafirmando que no sólo marca los pasos de la música, sino también de la moda.

