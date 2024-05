Fer Vázquez y Flor Álvarez lanzaron su segundo tema juntos: "Nos amamos"

Siendo Fer una persona con más experiencia musical y Flor alguien que recién empieza, han encontrado el balance artístico ideal para potenciarse el uno al otro. "Nos tiene viviendo un momento muy especial", afirma Fer sobre el lanzamiento. Flor confirma: "Tenemos una conexión muy linda. Nos amamos".

Para no desperdiciar está química musical, la doble F ya confirmó un tercer tema para cerrar un ciclo de colaboraciones. Flor, sin rodeos lo afirmó: "Sí, este año va a salir un tercer tema juntos seguro". Fer, entre risas, comparó su colaboración con la saga de Harry Potter, sugiriendo que podrían ser más de tres canciones y dejando la incógnita abierta.

Para Flor, esta colaboración con Fer ha sido un cambio de vida: "Yo la venía remando y remando siempre", recuerda de su época cuando trabajaba cantando en el subte. "En un momento me resigné y dejé de pensar 'quiero ser conocida', hasta que subí el video que vio Fer".

Fer no dudó en contactarla por redes sociales, recordando cómo en menos de 30 segundos ellale envió un audio con un verso de Sin Querer. "Me encanta lo que transmitís. Me encantas. Me llegaste al corazón", le escribió él, sellando así el comienzo de una colaboración musical que promete seguir conquistando seguidores.

Te Amo es una cumbia romántica, fresca y auténtica con sonidos de la cumbia clásica que viene a romper con lo que Fer nos tiene acostumbrados en Rombai: "La idea es siempre proponer y mostrar versatilidad para que el público no se aburra".