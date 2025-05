Roly Serrano habló sobre su pérdida de memoria tras el accidente: "Me desperté 3 meses después"

Durante su visita al programa televisivo Almorzando con Juana, Roly Serrano fue consultado por el complicado problema de salud que le tocó afrontar. Así, comenzó por revelar: " El accidente que yo tuve fue porque mi cuerpo me lo había advertido . Me dijo 'vos estás cansado'. No se sabe bien qué pasó . Venía de la temporada de Córdoba. El cuerpo te dice 'ya está, ya está' y uno insiste, cree que puede más . La omnipotencia".

Luego, el actor confesó la parte más escalofriante: "Después, yo me senté un momentito y me olvidé. Me desperté tres meses después. Yo me bajé de la camioneta, me fui a fijar qué había pasado con el otro coche, si no había pasado nada. Fui, una parejita se paró y me atendió, y yo me senté ahí y llamé a un amigo para que viniera a buscarme". Tras esto, se mostró muy agradecido por tener una especie de segunda oportunidad.

Embed - El CRUDO relato de Roly Serrano sobre el ACCIDENTE de tránsito que casi le cuesta la vida

Serrano sufrió el accidente automovilístico el 3 de marzo de 2024 y a la altura del kilómetro 115 de la Ruta 9, en la ciudad bonaerense de Baradero. Durante una entrevista poco tiempo después, el actor había revelado: "Recupero mi movilidad, que es lo que más me preocupa ahora y todo adelante".

