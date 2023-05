Famosa actriz confesó que un desnudo en cámara le abrió el camino para ganar un Oscar.

En 2002, la actriz Halle Berry ganó el premio más importante por la película Monsters Balle, ella misma reconoció que ese Óscar no podría haberlo ganado, de no haber sido por otro personaje que realizó en otra película llamada Operación Swordfish.

Esa película fue estrenada en 2001 y ella misma reconoció que fue “gratuito”, ya que existen desnudos establecidos y justificados por guión. Fue cuestionada y la acusaron de haber cobrado medio millón de dólares más el salario del rodaje y ella respondió: “Si estuviese cobrando por ellas, habría sido mucho más que u$s500 mil”.

"El desnudo de 'Operación Swordfish' era muy gratuito y hay gente que tiene problemas con eso. Mientras hacía 'Swordfish' sabía que era gratuito. Nunca lo justifiqué. Durante muchos años dije no, no y no, y se debía a no sentirme cómoda conmigo misma, tenía miedo y me preguntaba qué pensaría la gente", expresó la actriz.

Luego agregó que, de no haberse desinhibido, habría tenido miedo de hacer otras escenas de amor: “Eso es un tributo a escuchar a tu instinto y hacer lo que crees que es correcto para ti, y no dejarte llevar por lo que piensen los demás sobre las decisiones que toma".