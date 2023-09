Extraña forma de vida: así es la nueva película de Pedro Almodovar con Ethan Hawke y Pedro Pascal

Desde su primera presentación, la película ha generado altas expectativas entre los fans debido a las distintivas cualidades que caracterizan a los títulos de Almodóvar que suelen ser bien recepcionados por la audiencia y los críticos. Ya desde su primer avance, es posible apreciar que el director vuelve a sorprender con una obra que mantiene la paleta de colores y el erotismo característico de sus proyectos.

Extraña forma de vida - póster Tras veinticinco años, Silva cruza el desierto a caballo para visitar a su amigo, el sheriff Jake. Celebran el encuentro, pero a la mañana siguiente Jake le dice que el motivo de su viaje no es rememorar su amistad. MUBI

Su narrativa se enfoca en una historia de pasión y rencor que muestra la sensualidad y el deseo como un arte sutil sin necesidad de imponer escenas de desnudos. La historia surge tras el reencuentro de dos pistoleros, Silva (Pedro Pascal) y el sheriff de Bitter Creek (Ethan Hawke). Ambos eran dos jóvenes amigos que descubren estar enamorados y luego de 25 años vuelven a verse pero, esta vez, frente a un suceso que definirá el destino de los vaqueros. “Lo que sigue es una velada de emoción compartida, recuerdos y reconciliación. Sin embargo, al día siguiente, la revelación de las conexiones de ambos con un crimen local supone que su reunión es más que un viaje por el camino de la memoria”, señala su sinopsis oficial.



A destacar, la elección de la dupla protagonista. Un consagrado en la industria como Ethan Hawke, protagonista de la trilogía Antes del amanecer y de la brutal Día de entrenamiento, junto a Pedro Pascal, uno de los actores del momento que viene de protaonizar The last of us para HBO. Almodovar sin duda sabe elegir a los actores de sus propias historias. Además, el mediometraje tiene un vestuario a cargo de la marca de moda Saint Laurent, del diseñador Anthony Vacarello, y en el soundtrack un trabajo de Alberto Iglesias mientras que la fotografía la llevó a cabo José Luis Alcaine. Ambos trabajaron en otras obras cinematográficas del cineasta como por ejemplo La piel que habito.

Extraña forma de vida podrá verse en los cines de Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Honduras y República Dominicana desde el 21 de septiembre. Y estará disponible en streaming, en la plataforma MUBI, a partir del 20 de octubre.