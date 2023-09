Explotó la interna en el Bailando 2023: qué dos figuras no se hablan

Marcelo Polino y Ángel de Brito no se hablan.

Se trata de un conflicto entre el mismo conductor de LAM y Marcelo Polino. Históricamente, hay peleas entre los jurados, tal y como sucedió con los cruces con Aníbal Pachano y Graciela Alfano o con Ricardo Fort con Flavio Mendoza, pero en este caso, desde esta temporada, los jurados fueron Polino, De Brito, Pampita y Moria Casán y el foco actual no estaba puesto en ellos, sino en sus devoluciones hacia los participantes, tendencia que parece estar a punto de quebrarse.

Marcelo Polino Captura América TV

De Brito publicó una historia en la que le consultaron si “Polino no banca a Lali González” y él respondió de manera contundente: “No hablé con él todavía en estas semanas”. Si bien parece un mensaje inocente, lo cierto es que hay un trasfondo que viene desde la previa del programa.

De Brito Redes sociales

Antes de que comience el Bailando, había existido una pelea, pero sin blanquearse. El reclamo habría sido por detrás y hacia la producción directamente porque hubo un cambio de orden en un video. "¿Quién pidió esta promo? ¿Alguien se quejó del orden de presentación? Jajaja. Los pingos se ven en la cancha. En todas las canchas", expresó De Brito en referencia a su compañero.

El posteo de Ángel De Brito que desató la furia de dos populares periodistas

El conductor de LAM, Ángel De Brito, sorprendió en las últimas horas al responder una pregunta de un seguidor de Instagram sobre su amistad con dos populares periodistas. Todo parece haber terminado y no en las mejores condiciones, al punto que uno de ellos lo citó y respondió: “¿Esto es fake?”.

Taboada De Brito Captura de pantalla

"¿Dejaste de ser amigo de Pampito y Andrea Taboada? ¿Eran relaciones falsas o cambiaste?", le preguntaron desde el sticker de Instagram y él contestó de manera inesperada: "Me bajé de esas amistades, pero todo bien".

Sin embargo, algunos días después, a pesar de no tener la misma relación diaria, estaba todo bien. Pero la respuesta de Ángel no se la esperaba. “¿Esto es fake?”, expresó Taboada en su Twitter y adjuntó la captura de la historia. Por su parte, Pampito no se expresó. ¿Comienza un escándalo?