Evangelina Anderson confirmó si se queda en Argentina tras la llegada de Demichelis a México

Y eso no fue lo único, sino que luego agregó una selfie con su marido y musicalizó el post con el tema Tú de qué vas del cantante venezolano Franco de Vita. Allí, la letra fue muy importante para comprender la lealtad y confianza en esta nueva etapa: "Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón, para dudarlo ni un segundo".

Todo esto no hace más que confirmar que Evangelina Anderson se irá a vivir a México con Martín Demichelis, aunque resta saber cómo harán con el ciclo lectivo de sus hijas Emma y Lola. Por el lado de Bastian, él juega en las inferiores de River Plate y tiene 14 años, por lo que quizá se quede en la pensión del Millonario para intentar cumplir su sueño de ser futbolista.

La modelo Evangelina Anderson lanzó su descargo tras la salida de Martín Demichelis como entrenador de River Plate y apuntó duramente contra la prensa, a la que señaló por "mentir" con respecto al proceso de su esposo en el club de Núñez.