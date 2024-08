A tan solo dos semanas de su desvinculación con River, Martín Demichelis se convirtió en el nuevo director técnico de Rayados de Monterrey, quien lo presentó en sus redes sociales de una manera particular.

De esta manera, en México no dejaron pasar la oportunidad y rápidamente se contactaron con el cordobés, lograron el acuerdo y en las últimas horas fue oficializado haciéndolo de una manera particular: los mexicanos destacaron su trayectoria, sus títulos y usaron una foto particular.

“Tras formarse en Europa, tanto en España como en el Bayern Munich, y luego de ser multicampeón como director técnico en el River Plate de Argentina, hoy comienza un nuevo reto para Martín Demichelis como director técnico de ‘Rayados’”, publicaron en la cuenta oficial X (ex Twitter) junto a una foto del argentino donde está con el traje que siempre usó con el escudo de River, pero que conjunto mexicano le puso el suyo y agregaron: “¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, Martín!, ¡A Rayar tu historia en Azul y Blanco. En La Vida Y En La Cancha!”.

Martín Demichelis presentación Rayados de Monterrey X: Rayados

Cómo está Rayados de Monterrey en el campeonato

Actualmente, Rayados de Monterrey ocupa el cuarto lugar de la clasificación en la liga mexicana, con nueve puntos después de cuatro fechas, y el próximo viernes enfrentará al Puebla en condición de visitante.

En el plantel actual, Martín Demichelis dirigirá a los argentinos Estaban Andrada, Jorge Rodríguez y Germán Berterame y también contará con otras grandes figuras como los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

Sin embargo, la primera baja que tendrá en el equipo es el del mediocampista, Maximiliano Meza, quien, después de varios días de espera, en las próximas horas será presentado en River, con quien existe la posibilidad de que el conjunto mexicano enfrente en el futuro, ya que ambos planteles se encuentran clasificados al Mundial de Clubes 2025.

Los mexicanos accedieron a esta competencia por ganar la edición 2021 de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que el argentino lo hizo por ser el equipo mejor ubicado en el ranking de la Conmebol entre 2021 y 2024.