Estrella de Telefe confesó qué les prohibió el canal tras el caso Jay Mammon

Los demás integrantes del ciclo no se manifestaron públicamente sobre el tema. En ese contexto, el periodista Juan Echegoyen intentó contactar a Santiago Giorgini para hacerle una nota en Mitre Live, pero la respuesta del cocinero lo sorprendió.

"Su reacción me llamó la atención. Le escribí para saber si quería decir algo de esta situación y él me dijo lo siguiente: 'Estoy complicado de tiempos y a eso sumale que tenés que hablar previamente con Telefe para una nota. No es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón'", reveló Echegoyen.

Jesica Cirio, Jey Mammon y Santiago Giorgini en La Peña de Morfi Jesica Cirio, Jey Mammon y Santiago Giorgini en La Peña de Morfi. Captura de pantalla Telefé

"Me da una respuesta que me llamó la atención, por eso quería compartir con ustedes lo que me dice. La frialdad, en estos casos, mucha gente la puede criticar. La frase es sorprendente en medio de este contexto", analizó.

"Entiendo que esté tratando de cuidarse, y quizás la bajada del canal es que no se hable. Esa es la palabra de Giorgini y esa es la reacción, saquen las conjeturas que quieran", concluyó el periodista.

Tras despedir a Jey Mammon, Telefe hace más cambios en su programación de abril

Luego de haber sido denunciado por abuso sexual, el conductor y músico Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammón, fue desvinculado de Telefe "de manera momentánea". Sin embargo, parece que el escándalo que salpica al artista llevará más tiempo.

Es que el canal de aire de las tres pelotas tomó una drástica determinación: como hace cada inicio de mes, se presentó la promoción de abril y Jey Mammon no aparece.

https://twitter.com/telefe/status/1641810486890053633 ABRIL comienza con grandes novedades Fútbol, cocina, acción, pasión y ¡mucha diversión! La combinación perfecta de entretenimiento y actualidad te espera en Telefe pic.twitter.com/dGIwPFYd0W — telefe (@telefe) March 31, 2023

Si bien Telefe promociona La Peña de Morfi, el conductor no es mencionado ni nombrado y hasta se presenta a Georgina Barbarossa como parte del staff.