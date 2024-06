Estrella de ESPN abandonó el canal para emprender un nuevo proyecto: "Me toca decir adiós"

El exjugador del Real Madrid ya había confirmado la noticia en el programa radial Todo Pasa: "En ESPN sí, no mi ciclo de trabajo. 25 años, era un montón. Simplemente fútbol tiene más de 30 años. Decisiones que se toman, no la tomé yo".

Y había agregado: “Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol".

Pero en este caso, lo constató con un video en el que se puede ver al conductor preparándose para el último programa y despidiéndose de quienes lo acompañaron siempre como los maquilladores, iluminadores, productos y demás.