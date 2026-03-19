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Esta película de un histórico boxeador llegó a Netflix y es de lo más visto: de quién se trata

Netflix acaba de sumar a su catálogo un drama deportivo basado en hechos reales que promete conmover y motivar a darlo todo.

Disponible en Netflix

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales

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Netflix se mantiene como una de las plataformas de streaming más elegidas a nivel global, en gran parte gracias a la renovación constante de su catálogo. Semana a semana, suma nuevas series y películas pensadas para captar la atención de distintos públicos, con propuestas que se adaptan a todos los gustos. Esta variedad la convierte en una de las principales opciones para el entretenimiento en casa.

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.
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Para quienes buscan una historia inspiradora que levante el ánimo, recientemente se incorporó una película que no pasa desapercibida: El gran George Foreman (Big George Foreman). Este drama deportivo, estrenado en 2023, llega a la plataforma con una propuesta cargada de emoción y motivación, ideal para cerrar el fin de semana con una sensación positiva.

El film recorre la vida de George Foreman, desde sus comienzos humildes hasta alcanzar la cima del boxeo mundial y, más tarde, reinventarse en una nueva etapa personal. La historia pone el foco en la perseverancia, la fe y la capacidad de cambiar el propio destino, ofreciendo un relato basado en hechos reales que deja una enseñanza profunda y un mensaje de superación.

El gran George Foreman
Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales

Sinopsis de El gran George Foreman, la película deportiva furor en Netflix

La película relata la impactante historia real de George Foreman, protagonista de uno de los regresos más sorprendentes en la historia del deporte. El recorrido comienza con una infancia atravesada por la pobreza, donde canaliza su enojo a través del boxeo. Con la guía de su entrenador Doc Broadus, logra convertir esa energía en disciplina, lo que lo lleva a ganar la medalla de oro olímpica y más tarde a consagrarse como campeón mundial de peso pesado.

El relato toma un giro decisivo luego de una experiencia cercana a la muerte tras una pelea en 1977. A partir de ese momento, Foreman redefine su vida, se aleja del boxeo y se dedica a la fe como predicador. Durante varios años se enfoca en su comunidad, hasta que una crisis económica lo enfrenta a una decisión inesperada: regresar al ring en una etapa en la que muchos lo consideran fuera de competencia.

En su tramo final, la historia muestra el camino que lo lleva a recuperar el título mundial a los 45 años, rompiendo prejuicios y límites físicos. Más allá del deporte, la película funciona como un mensaje de resiliencia y segundas oportunidades, retratando la transformación de un hombre que encontró un nuevo sentido antes de volver a hacer historia. Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales

Tráiler de El gran George Foreman

Embed - El Gran George Foreman - Vea el nuevo tráiler

Reparto de El gran George Foreman

  • George Foreman – Khris Davis
  • Doc Broadus – Forest Whitaker
  • Mary Joan – Sonja Sohn
  • Paula Foreman – Shein Mompremier
  • Desmond – John Magaro
  • Joe Frazier – Sullivan Jones
  • Muhammad Ali – Lawrence Gilliard Jr.
  • Sonny Liston – Cedric the Entertainer
  • Evander Holyfield – Dwayne Sims
  • Howard Cosell – Matthew Glave
  • Jimmy Young – Al Sapienza
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