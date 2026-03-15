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Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

La producción avanza a buen ritmo en Sudáfrica con un elenco renovado y un arco que promete llevar el drama a otro nivel.

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix

El estreno de la segunda temporada de One Piece en Netflix el 10 de marzo no hizo más que alimentar el entusiasmo por su tercera entrega, la cual ya está en producción y promete ser un salto de escala importante para la serie. Netflix tomó la decisión de renovarla incluso antes de que la segunda parte tuviese fecha de lanzamiento confirmada, una señal clara de la confianza depositada en este proyecto basado en el manga de Eiichiro Oda.

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Con el rodaje ya en marcha en Sudáfrica desde noviembre de 2025, los primeros detalles sobre argumento, reparto y tono empiezan a trazar el perfil de una temporada que varios miembros del elenco describen como la más seria hasta ahora. La saga de Alabasta, uno de los arcos más queridos y complejos del material original, será el eje central de esta nueva etapa, con la princesa Vivi y los Sombrero de Paja como protagonistas de un enfrentamiento que decidirá el destino de un reino entero.

Desde el título del primer episodio hasta las declaraciones del elenco durante la pausa promocional de la segunda temporada, los indicios se acumulan y dibujan una entrega más concentrada geográficamente pero más ambiciosa en términos narrativos. Todo lo confirmado hasta ahora sobre la temporada 3 de One Piece en Netflix apunta a que la aventura está lejos de terminar.

One piece

Qué se sabe de la temporada 3 de One Piece

La producción arrancó el 24 de noviembre del año pasado en Ciudad del Cabo, una de las locaciones centrales de la serie desde sus inicios. La actriz Charithra Chandran, quien encarna a la princesa Vivi, confirmó en febrero de 2026 que el equipo ya llevaba un trecho importante filmado: "Ya hemos grabado muchísimo de la temporada tres", declaró.

Durante la gira promocional de la segunda entrega, varios integrantes del elenco dieron a concoer además que regresarían rápidamente a Sudáfrica para retomar las grabaciones. Aunque Netflix no precisó una fecha de cierre para el rodaje, algunas estimaciones basadas en los tiempos de las temporadas anteriores lo ubican alrededor de junio de 2026.

Uno de los pocos adelantos visuales que Netflix compartió muestra la portada del guion del primer episodio, titulado Where There's Smoke, escrito por Ashley Wigfield y dirigido por Christoph Schrewe. La imagen tiene un detalle importante, en donde se ve que el guion descansa sobre arena, anticipando el escenario desértico que dominará buena parte de esta temporada.

One piece

El arco de Alabasta será el corazón de la nueva entrega. A diferencia de las temporadas previas, en las que la tripulación de Luffy saltaba de isla en isla, esta vez la acción se concentrará casi por completo en un solo reino. El objetivo de los Sombrero de Paja será ayudar a Vivi a salvar su país de las maniobras de Baroque Works, la organización criminal liderada por Crocodile, que busca provocar una rebelión interna para desestabilizar al reino Nefertari y hacerse con el poder.

El reparto principal regresa completo: Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji. A ellos se suman Charithra Chandran como Vivi, Mikaela Hoover prestando voz y captura facial a Chopper, Joe Manganiello como Crocodile, Lera Abova como Nico Robin y Sendhil Ramamurthy como el rey Nefertari Cobra. Entre las nuevas incorporaciones, la más comentada es la de Xolo Maridueña, conocido por Cobra Kai, en el papel de Portgas D. Ace, el hermano de Luffy. También se suman Cole Escola como el extravagante Bon Clay, Awdo Awdo como Mr. 1 y Daisy Head como Miss Doublefinger.

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Cuándo se estrena la temporada 3 de One Piece en Netflix

Netflix no anunció una fecha oficial de estreno para la tercera temporada. Pese a eso, los plazos de producción de las entregas anteriores ofrecen una referencia, ya que la segunda temporada llegó a la plataforma más de un año después de finalizar su rodaje. Tomando ese antecedente como base, varios analistas estiman que los nuevos episodios podrían estar disponibles a mediados de 2027 o, dependiendo del avance del proceso de posproducción, incluso para comienzos del 2028.

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