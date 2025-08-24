IR A
IR A

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

Cinco episodios que combinan chantaje, intriga y decisiones de alto riesgo muestran un enfrentamiento diplomático sin precedentes. Gran opción de la plataforma de streaming.

Netflix estrena “Rehén”

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.

Desde su lanzamiento, Rehén se posiciona como una de las producciones más intensas de Netflix, capturando la atención de los espectadores con una historia de poder, conspiración y decisiones de vida o muerte. La serie limitada ofrece cinco episodios que transcurren en tiempo real, mostrando cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de t ensiones extremas entre Reino Unido y Francia.

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
Te puede interesar:

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

La trama se centra en Abigail Dalton, primera ministra británica, quien enfrenta simultáneamente una crisis sanitaria y los desafíos de su reelección. Su contraparte francesa, Vivienne Toussaint, se ve obligada a manejar conflictos fronterizos mientras sostiene su liderazgo, demostrando cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias personales y profesionales de gran alcance.

A medida que el secuestro del esposo de Dalton y un ultimátum a Toussaint se desarrollan, la historia combina intriga diplomática y chantaje, llevando a ambas líderes a navegar la desconfianza mutua y la urgencia de alianzas estratégicas. Cada episodio mantiene un ritmo vertiginoso, con giros inesperados que mantienen al espectador en constante tensión y destacan la maestría narrativa del guion de Matt Charman.

Rehén serie
Filmada entre Reino Unido y La Palma, “Rehén” destaca en Netflix por su narrativa intensa, producción cuidada y elenco internacional.

Filmada entre Reino Unido y La Palma, “Rehén” destaca en Netflix por su narrativa intensa, producción cuidada y elenco internacional.

Netflix: sinopsis de Rehén

Rehén es una serie limitada de suspenso político que narra cómo una cumbre bilateral entre Reino Unido y Francia se convierte en un campo de batalla inesperado. Abigail Dalton, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, presidenta francesa, deben enfrentar un secuestro y un ultimátum que amenazan sus carreras y la estabilidad de sus países.

La trama combina intriga diplomática, chantaje y conspiración, mostrando en tiempo real cómo las decisiones de ambas líderes pueden tener consecuencias críticas, mientras la tensión y el riesgo se mantienen en aumento episodio tras episodio.

Tráiler de Rehén

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Rehén

La serie reúne un elenco destacado que da vida a las complejas relaciones de poder:

  • Suranne Jones como Abigail Dalton, la primera ministra británica recién electa que enfrenta su primer gran desafío político y personal.
  • Julie Delpy interpreta a Vivienne Toussaint, presidenta francesa que debe equilibrar conflictos fronterizos y decisiones de alto impacto durante la crisis.
  • Corey Mylchreest da vida a Tom, el esposo de Dalton, cuyo secuestro desata la tensión que impulsa toda la trama.

El trabajo de estos actores refleja con intensidad la presión de decisiones críticas en un contexto político de alto riesgo, donde cada acción puede alterar el destino de naciones y mantener al público al borde del asiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie impacta con sus actuaciones.
play

Tiene 5 capítulos, está en Netflix y tiene una trama durísima

Mornadi y Jiménez en el casting fallido para la plataforma.

"En el barro": se viralizaron las imágenes de las actrices que no fueron seleccionadas para la serie

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

La producción se posicionó rápidamente entre las películas más vistas de Netflix, cautivando a la audiencia con una trama cargada de suspenso y emociones intensas.
play

Está en Netflix, es una joyita de años y no pasa de moda: todos la deben ver

Conocé las historias de ellos en el nuevo documental de Netflix
play

Este documental de Netflix muestra la realidad de bajar de peso en un famoso reality y deja a todos sin palabras: cuál es

últimas noticias

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso.

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: cuál es

Hace 9 minutos
Dónde está ubicado este pequeño pero deslumbrante pueblo del norte.

Turismo en Argentina: el pueblito norteño que parece de película

Hace 20 minutos
Desde septiembre, la AUE tendrá un aumento del 1,9% y pasará a $115.088.

Buenas noticias para embarazadas: los 3 beneficios que pueden cobrar en septiembre 2025

Hace 31 minutos
Las diferencias geográficas de Argentina justificarían usar dos horarios distintos.

Cambio de horario: un experto afirmó que Argentina debería tener dos husos distintos

Hace 41 minutos
En caso de ganar, Boca podría acercarse a los primeros puestos de la Zona A

Boca quiere hilvanar su segundo triunfo consecutivo de local ante Banfield

Hace 51 minutos