Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder Cinco episodios que combinan chantaje, intriga y decisiones de alto riesgo muestran un enfrentamiento diplomático sin precedentes. Gran opción de la plataforma de streaming.







Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.

Desde su lanzamiento, Rehén se posiciona como una de las producciones más intensas de Netflix, capturando la atención de los espectadores con una historia de poder, conspiración y decisiones de vida o muerte. La serie limitada ofrece cinco episodios que transcurren en tiempo real, mostrando cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de t ensiones extremas entre Reino Unido y Francia.

La trama se centra en Abigail Dalton, primera ministra británica, quien enfrenta simultáneamente una crisis sanitaria y los desafíos de su reelección. Su contraparte francesa, Vivienne Toussaint, se ve obligada a manejar conflictos fronterizos mientras sostiene su liderazgo, demostrando cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias personales y profesionales de gran alcance.

A medida que el secuestro del esposo de Dalton y un ultimátum a Toussaint se desarrollan, la historia combina intriga diplomática y chantaje, llevando a ambas líderes a navegar la desconfianza mutua y la urgencia de alianzas estratégicas. Cada episodio mantiene un ritmo vertiginoso, con giros inesperados que mantienen al espectador en constante tensión y destacan la maestría narrativa del guion de Matt Charman.

Filmada entre Reino Unido y La Palma, "Rehén" destaca en Netflix por su narrativa intensa, producción cuidada y elenco internacional.

La trama combina intriga diplomática, chantaje y conspiración, mostrando en tiempo real cómo las decisiones de ambas líderes pueden tener consecuencias críticas, mientras la tensión y el riesgo se mantienen en aumento episodio tras episodio.

Tráiler de Rehén Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Rehén La serie reúne un elenco destacado que da vida a las complejas relaciones de poder: Suranne Jones como Abigail Dalton, la primera ministra británica recién electa que enfrenta su primer gran desafío político y personal.

Julie Delpy interpreta a Vivienne Toussaint, presidenta francesa que debe equilibrar conflictos fronterizos y decisiones de alto impacto durante la crisis.

Corey Mylchreest da vida a Tom, el esposo de Dalton, cuyo secuestro desata la tensión que impulsa toda la trama. El trabajo de estos actores refleja con intensidad la presión de decisiones críticas en un contexto político de alto riesgo, donde cada acción puede alterar el destino de naciones y mantener al público al borde del asiento.