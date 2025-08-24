Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y causan furor en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.
Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024, se trata de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en este sitio web. Un film lleno de ciencia ficción, aventuras, acción y drama para que puedas disfrutar este fin de semana de agosto 2025. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.
Sinopsis de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en Netflix
Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido... Secuela de 'Dune' (2021).
Tráiler de Dune: parte dos
Reparto de Dune: parte dos
- Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen
- Florence Pugh como Irulan Corrino
- Léa Seydoux como Lady Margot
- Timothée Chalamet como Paul Atreides
- Zendaya como Chani
- Denis Villeneuve
- Rebecca Ferguson como Jessica Atreides
- Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen