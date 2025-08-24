IR A
Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024 a la popular plataforma de streaming y es furor.

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024, se trata de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en este sitio web. Un film lleno de ciencia ficción, aventuras, acción y drama para que puedas disfrutar este fin de semana de agosto 2025. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en Netflix

Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido... Secuela de 'Dune' (2021).

Tráiler de Dune: parte dos

Reparto de Dune: parte dos

  • Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen
  • Florence Pugh como Irulan Corrino
  • Léa Seydoux como Lady Margot
  • Timothée Chalamet como Paul Atreides
  • Zendaya como Chani
  • Rebecca Ferguson como Jessica Atreides
  • Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen
