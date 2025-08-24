Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia Llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024 a la popular plataforma de streaming y es furor.







Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y causan furor en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024, se trata de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en este sitio web. Un film lleno de ciencia ficción, aventuras, acción y drama para que puedas disfrutar este fin de semana de agosto 2025. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en Netflix Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido... Secuela de 'Dune' (2021).

Tráiler de Dune: parte dos Embed - Duna: Parte Dos | Tráiler Oficial 3 | Subtitulado Reparto de Dune: parte dos Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen

Florence Pugh como Irulan Corrino

Léa Seydoux como Lady Margot

Timothée Chalamet como Paul Atreides

Zendaya como Chani

Denis Villeneuve

Rebecca Ferguson como Jessica Atreides

Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen

