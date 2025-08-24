Tiene 5 capítulos, está en Netflix y tiene una trama durísima Este drama se estrenó en 2024 y enseguida impactó al público de la plataforma de straming y a la crítica. Tiene solo una temporada, perfecta para maratonear.







Esta serie impacta con sus actuaciones.

Una de las grandes ventajas de Netflix es su amplio catálogo, que incluye producciones de todas partes del mundo y abarca distintos géneros. Entre ese mar de opciones, algunas destacan por su impecable calidad, como una serie sueca de solo cinco capítulos que tiene una trama durísima.

Se trata de En tus manos, que se estrenó en 2024 y enseguida conquistó a la crítica y al público. Está dirigida por Anna Zackrisson y la historia se basa en la novela homónima de Malin Persson Giolito, la misma autora de Arenas Movedizas. Tiene actores poco conocidos pero con interpretaciones brillantes.

En tus manos explora lo que sucede cuando dos amigos de 14 años se caen entre las grietas del sistema y quedan expuestos a un mundo de violencia y crímenes. La falta de contención, un entorno violento y una serie de malas decisiones amenazan con dejarlos marcados de por vida.

En tus manos Netflix: sinopsis de En tus manos Dogge y Billy son dos chicos de 14 años que viven en Estocolmo y son amigos desde la infancia. La historia comienza cuando uno de ellos le dispara al otro, que queda gravemente herido; a partir de allí, mezclando el presente con el pasado, la serie buscará reconstruir cómo llegaron hasta esa situación.

Farid, el policía que investiga el caso, se enfrentará con un dilema moral al descubrir que se trata de dos chicos demasiado jóvenes que terminaron involucrados en una banda criminal. ¿Quién debe asumir la responsabilidad por los crímenes cuando los delincuentes que los cometen son menores de edad?

Tráiler de En tus manos Embed - En tus manos | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #Entusmanos #SerieAdictos #SeriesNetflix Reparto de En tus manos Yasir Hassan como Billy.

Olle Strand como Dogge.

Yusra Warsama como Leila.

Ane Dahl Torp como Jill.

Henrik Norlén como Teo.

Ardalan Esmaili como Farid.

Mahmut Suvakci como Sudden.

Solomon Njie como Mehdi.