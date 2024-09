Está en Netflix, tiene 9 capítulos y muestra la historia real de una estafadora: una serie imperdible.

Esta miniserie de drama estadounidense, creada y producida por Shonda Rhimes, está basada en el artículo de la revista New York How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler. Está dirigida por S. J. Clarkson y fue estrenada en la plataforma de streaming el 11 de febrero de 2022, desde entonces no dejó de ser vista y hasta hoy sigue ganando nuevos seguidores que la mantienen vigente entre las series más vistas.