Qué película sobre una niña superdotada llegó a Netflix, es de lo más visto y seguro te hará emocionar

El desgarrador drama con Chris Evans que no te podes perder en el streaming pochoclero.

El catálogo de Netflix no para de ampliar su oferta visual a través de propuestas que cautivan a los espectadores. Desde series largas y cortas, hasta guiones de diversos géneros como terror, acción y drama. Recientemente, se estrenó una emotivo película sobre una niña superdotada, es uno de los títulos más vistos y te hará emocionar.

El film sigue los pasos de Frank Adler, un hombre soltero que está criando a su sobrina Mary, una niña de siete años con unas impresionantes cualidades para las matemáticas. Su abuela Evelyn lo sabe bien. Mientras Frank intenta que su sobrina lleve una vida normal y que disfrute de su infancia. Evelyn tiene otros planes para la niña y Frank se verá obligado a luchar de manera desesperada por su custodia.

Un don excepcional

Sinopsis de Un don excepcional, la película que llegó a Netflix y promete emocionar

Una niña prodigio se ve envuelta en una tensa batalla de custodia entre el bondadoso tío que la crio y la abuela que busca cultivar su enorme potencial, describe la sinopsis oficial.

El guion de la película cayó en manos de Tom Flynn, y resulta interesante saber que en un principio, el mismo se sumó a la lista negra de narrativas de Hollywood, un listado que incluye aquellos relatos muy queridos pero que por distintos motivos, no fueron producidos. En cuanto a su director, es importante destacar que Marc Webb lideró varias películas de renombre, entre ellas, 500 días con ella, la saga de El sorprendente Hombre Araña y la próxima Blanca Nieves y los siete enanos.

Tráiler de Un don excepcional

Reparto de Un don excepcional

Dirigida por Marc Webb (500 días juntos, The Amazing-Spiderman), esta emocionante historia cuenta en su cast con los actores Chris Evans (Capitán América: Civil War), Octavia Spencer (Figuras ocultas), Lindsay Duncan (The Leftovers), Jenny Slate (Parks and Recreation), Glenn Plummer (Hijos de la Anarquía), John Finn (Navy: Investigación criminal) y la niña Mckenna Grace.